Quand l’indexation des salaires part dans la déclaration d’impôts : le coup de gueule d'un traiteur de Leuze-en-Hainaut

Ce 30 juin est le dernier jour pour déposer votre déclaration fiscale en format papier. Vous avez jusqu’au 15 juillet pour la compléter en ligne. Son remplissage apporte parfois son lot de mauvaises surprises. C’est le cas pour un cuisinier de Leuze-en-Hainaut.

Le système d’indexation des salaires a obligé Olivier Claix à augmenter le salaire de son cuisinier de près de 100 euros par mois en 2021. L’employé doit aujourd’hui rembourser environ 1200 euros aux impôts, soit un peu plus de l’équivalent du total de l’augmentation de son salaire pour l’année. "Cette année, je dois rembourser quatre fois plus que d’habitude" s’insurge Pascal Hauvarlet. Cela s’explique par son taux d’imposition qui est passé dans une tranche supérieure suite à l’augmentation de son salaire.

Tout ce que j’ai versé est parti à l’Etat

Olivier Claix, son patron, a poussé un coup de gueule sur Facebook il y a quelques jours. " Pour 100 euros donnés à l’employé, on en donne 200 à l’Etat en charges sociales. C’est déjà pas mal. Quand on voit que les 100 qu’on lui a donnés lui sont repris sur sa feuille d’impôt, on a vraiment l’impression de s’être fait avoir par l’Etat" dénonce le traiteur.