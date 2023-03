Quand l’inacceptable devient acceptable : comment la multinationale minière Rio Tinto légitime ses activités d’extraction ?

Lynda Hubert Ta est professeure en droit de l’environnement à l’université d’Ottawa. Dans le cadre de sa thèse doctorale, elle s’est penchée sur les pratiques de la filiale Quit Madagascar Minerals (QMM), détenue par Rio Tinto pour extraire de l’ilménite (un minerai composé de titane et de fer) dans la région d’Anousy, au sud-est de Madagascar.

Selon elle, si Rio Tinto est aujourd’hui rarement inquiétée par les conséquences sociales et environnementales de ses activités minières, c’est parce que l’entreprise profite d’une asymétrie dans les rapports de pouvoir, qui influencent les relations entre les Etats et les compagnies minières : "Depuis les années 80s et l’impulsion d’un processus de libéralisation, le contexte réglementaire à Madagascar est devenu très favorable pour les grandes entreprises minières. Il a diminué les capacités d’interventions de l’Etat et permet aux compagnies de négocier elles-mêmes les règles (le code minier, les normes de protection de l’environnement, …) qui sont censées les régir".

"Le projet minier de Rio Tinto a eu, a et aura encore une certaine influence sur l’élaboration des normes qui viennent encadrer ses propres activités", ajoute-t-elle.