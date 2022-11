Quand l’iconique Concerto pour violon de Tchaïkovski était repris par… un groupe de métal japonais

Pour comprendre cette influence, il faut revenir sur la vie de Piotr Ilitch Tchaïkovski, un compositeur russe, né en 1840 et mort en 1893. Avant d’être compositeur, il fait des études de droits. Et il exerce aussi le métier de critique musical pour arrondir ses fins de mois.

Durant sa courte carrière, Tchaïkovski compose dans tous les styles : musiques de chambre, des opéras, des ballets. Ses œuvres ne vous sont pas inconnues : c’est à lui qu’on doit la célébrissime trilogie de ballets cultes : Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette et La Belle au Bois dormant.

Mais Tchaïkovski compose aussi de la musique symphonique et, notamment un concerto pour violon qui deviendra très vite une de ses partitions emblématiques.

Ce concerto pour violon, il est en Ré Majeur et, il est composé en 1878. Tchaïkovski s’est alors retiré en Suisse parce que son mariage est un échec, et il compose ce qui sera donc son unique concerto pour violon. Au début, il destine la partition au violoniste hongrois Leopold von Auer. Mais ce dernier juge le concerto trop difficile et refuse de le jouer.