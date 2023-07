Quand l’IA fait chanter Dave Mustaine (Megadeth) avec Metallica

On va de surprise en surprise avec l’intrusion de l’Intelligence Artificielle dans les photos, les vidéos et les sons… Cette fois un anonyme arrive à concilier l’inconciliable…

En écoutant cette version du classique "Master Of Puppets" de Metallica, vous n’en croirez pas vos oreilles. Le chant de James Hetfield a été remplacé par la voix de Dave Mustaine, leader de Megadeth. Si vous n’êtes pas un fan de metal, vous ignorez peut-être qu’au-delà de cette prouesse technique, il est question ici d’une véritable gifle infligée par un anonyme aux protagonistes : Dave Mustaine s’est fait virer de Metallica il y a plus de 40 ans et nourrit depuis de la rancœur pour ses ex-camarades, multipliant les critiques et attaques, même si les tensions semblent s’atténuer ces derniers temps.

Ce titre de Metallica, devenu très populaire depuis sa présence dans une scène clé de la dernière saison de la série Stranger Things résonne autrement avec la voix de celui qui a été banni du groupe, jugez plutôt :