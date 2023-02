Le 8 février 2011, le Guinness World Records mesurait Sultan Kösen pour un nouveau record : l’homme le plus grand du monde mesure 2,51 mètres.

En 2014, trois ans après ce nouveau record, le plus grand homme du monde rencontrait le plus petit homme du monde. C’est à Londres que Sultan Kösen et Chandra Bahadur Dangi se sont vus pour la première et dernière fois, dans le cadre de la Journée mondiale des records Guinness à l’hôpital St. Thomas de Londres.