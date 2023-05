Quand l’hibernation du hamster nous en apprend plus sur la démence humaine

Ces recherches ont eu lieu à la fin des années 90, et ce n’est qu’en 2019, qu’elles ont débouché sur des applications concrètes, comme l’explique le professeur Serge Schiffmann : "Une partie de ces recherches ont fait l’objet de développements cliniques puisqu’il y a une firme pharmaceutique ou plusieurs firmes pharmaceutiques qui ont développé des molécules qui ciblent les récepteurs auxquels nous nous étions intéressés. Et ces études cliniques semblent démontrer qu’il y a effectivement une efficacité qui pourrait être reconnue dans la maladie de Parkinson. Et aux États-Unis, en tous les cas, ces molécules, ces médicaments sont maintenant approuvés par l’Agence fédérale du médicament. Nous n’avons rien à voir dans le développement proprement dit puisque c’est une firme pharmaceutique, mais on a participé au point de départ dans l’identification de cette cible."

Elle cherche également à identifier les rôles d’un neurotransmetteur spécifique (la glycine), dans ce système des ganglions de base : "Il y a deux ou trois ans", explique Serge Schiffmann, "nous avons en fait découvert qu’un récepteur et un neurotransmetteur qui s’appelle la glycine semble jouer aussi un rôle dans le système, alors qu’ils étaient totalement inconnus en termes de fonctions dans ce système. Et donc, nous mettons maintenant au point une série d’approches méthodologiques qui vont viser à comprendre comment ce neurotransmetteur et ces récepteurs fonctionnent dans cette région du cerveau et comment ils pourraient de nouveau peut-être être une cible dans un certain nombre de modèles de pathologies. Il semble plutôt qu’on va viser des pathologies dans le spectre plutôt psychoaffectif, des maladies de type addictions, autisme ou psychose. Mais ça reste, soyons prudents, ça reste très très loin en termes de possibilités. Mais quelques résultats préliminaires que nous avons sont encourageants en ce sens."