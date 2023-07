Quand l'Etat fédéral promet des bons d'Etat à haut rendement et fiscalité basse pour pousser les banques à mieux rémunérer l'épargne

Un bon d’Etat d’une durée d’un an avec un taux d’intérêt élevé pour (essayer de) pousser les grandes banques belges à augmenter la rémunération des comptes d’épargne réglementés. L’idée est défendue par le ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem.

Il s’en est expliqué mardi devant la commission des Finances et du Budget de la Chambre des Représentants : "La durée d'un bon d'Etat est traditionnellement de trois, cinq ou sept ans", a-t-il notamment expliqué, ajoutant que "la nouveauté réside dans la durée, limitée à un an, ce qui mettra le prochain bon d'État en concurrence directe avec le compte d'épargne, sur lequel l'épargnant doit également laisser son argent pendant un an pour bénéficier de la prime de fidélité."

Un précompte mobilier réduit de 30% à 15%

La concurrence serait d’autant plus évidente que le ministre des Finances envisage également une baisse du précompte mobilier retenu sur les intérêts de ce futur bon d’Etat à un an : "Aujourd'hui, dit-il, les intérêts sur les bons d'État sont soumis à une retenue à la source de 30 %, ce qui menace de diluer rapidement le rendement pour les petits épargnants. C'est pourquoi nous examinons si nous pouvons appliquer un précompte mobilier réduit de 15 % sur ces bons d’Etat à un an. En réduisant le précompte mobilier, nous augmentons le rendement net, ce qui nous placerait au-dessus des intérêts totaux des comptes d'épargne les plus performants du marché."

La prochaine émission de bons d’Etat est prévue pour le début du mois de septembre. À ce stade, les conditions précises ne sont évidemment pas encore connues. Elles dépendront de la situation des taux d’intérêt sur les marchés à ce moment-là.

Mais, pour donner tout de même une petite idée de ce que ça pourrait donner, le ministre des Finances utilise un exemple chiffré en partant des conditions actuelles du marché, en l’occurrence un rendement de 3,69% pour les obligations de l’Etat belge à 1 an : "En tenant compte d’une commission de maximum 0,50 %, l’épargnant recevrait un coupon brut de 3,19 %. Avec un précompte mobilier normal de 30%, cela donne un rendement net de 2,23%, qui concurrence déjà bien les comptes d'épargne les plus rémunérateurs. Mais si la proposition d'un précompte mobilier de 15% est appliquée, le rendement net passerait à 2,71%."

Les grandes banques toujours à la traîne

Pour l’instant, ce n’est encore qu’un projet mais il suffit de jeter un rapide coup d’œil sur la rémunération des comptes d’épargne traditionnels – mais aussi les comptes à terme – proposés par les grandes banques belges pour constater qu’effectivement, un bon d’Etat de ce type serait très compétitif pour les épargnants qui accepteraient de bloquer (une partie de) leur épargne pendant un an.

Pour le compte d’épargne réglementé lambda, taux de base et prime de fidélité inclus, BNP Paribas Fortis propose un rendement annuel de 0,25%. Chez KBC, c’est 0,6% (mais la rémunération passera à 0,9% en août). Belfius en est actuellement à 0,9% et ING 1%.

C'est évidemment mieux que le maigre 0,11% pratiqué pendant des années mais les quatre grandes banques du pays continuent à proposer des conditions très chiches sur les comptes d'épargne classique. Ce qui ne les empêche pas de continuer à drainer la majeure partie des dépôts d'épargne des Belges. "Il existe pourtant des formules d’épargne intéressantes sur le marché, souligne la secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand, mais je constate que beaucoup d’épargnants ont du mal à en trouver le chemin."

Elle le regrette d’autant plus que cette offre alternative, et mieux rémunérée, est vaste, soulignant notamment que "cinq institutions bancaires offrent un rendement total sur l'épargne de 2 % ou plus, dix-huit institutions offrent un rendement total sur l'épargne de 1,25 % ou plus".

e-depo, l’alternative publique qui fait pschitt ! ...

Avec son projet de bon d'Etat gonflés aux stéroïdes, le ministre des Finances montre que le gouvernement fédéral se préoccupe de la rémunération des comptes d’épargne, qu’il juge insuffisante. Certains se demandent néanmoins si, à un an des élections, il n’y a pas dans cet épisode des arrière-pensées un peu moins nobles que la défense des épargnants.

D’autant plus, d’ailleurs, que les pouvoirs publics disposent d’un outil qui permet effectivement de rémunérer l’épargne des ménages à des taux sensiblement plus élevés que ceux proposés par les grandes banques : le compte e-depo à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Or, le gouvernement fédéral a décidé récemment de limiter le taux d’intérêt sur ce produit à 2,5% brut maximum. "Ce compte de dépôt n'a jamais été conçu comme une alternative d'épargne ou d'investissement à un compte d'épargne ou à un compte courant ordinaire", se défend Vincent Van Peteghem. Le ministre des Finances rappelle par ailleurs que "la Caisse des Dépôts et Consignations n’est pas un établissement de crédit, elle n’a pas les mêmes finalités, ni le même fonctionnement, ni la même gestion des risques. C’est pourquoi elle n’est pas soumise à la réglementation financière applicable aux établissements de crédit, ni soumise à un contrôle financier."

... malgré un succès important depuis quelques mois

Et c’est vrai qu'e-depo est plus complexe à utiliser pour les particuliers qu’un compte d’épargne en banque. Mais avec la hausse des taux d'intérêt que la Caisse des Dépôts et Consignations applique depuis plusieurs mois, les dépôts d’épargne ont afflué. "Les montants détenus par la CDC sont passés de 4 à 5 milliards entre décembre 2021 et décembre 2022, explique le ministre, [et] ensuite, lorsque les taux de la CDC sont devenus positifs, elle a à nouveau enregistré une grosse augmentation des dépôts, un peu moins d'un milliard d'euros entre décembre 2022 et mai 2023. Et cette fois-ci, les déposants étaient principalement des particuliers et des entreprises privées".

Il y avait donc un intérêt marqué pour la formule. Trop marqué, apparemment.

Des non-dits dans l’histoire ?

Nicolas Claeys est coordinateur de Testachats Invest, il suit les questions liées à l’épargne depuis des années. À vrai dire, il a un peu de mal à suivre le spectacle auquel on assiste… Comme bloquer l’essor de la solution e-Depo d’un côté pour annoncer le lancement d’un bon d’Etat à un an avec un précompte mobilier réduit... "J'ai l'impression qu'il y a des non-dits dans cette histoire. Mais lesquels? L’approche des élections ? Peut-être, oui, ou l’envie de laisser son nom quelque part ? Je ne sais pas." En tout cas, dit-il, "on sent bien que le gouvernement a du mal à faire bouger les banques sur la rémunération de l’épargne."

Une urgence: réviser en profondeur la fiscalité de l’épargne

Mais que pense Testachats Invest de cette idée de proposer aux épargnants un bon d’Etat d’un an avec une rémunération conforme au marché et un précompte mobilier réduit ?

Réponse en deux temps de Nicolas Claeys :

"1. Tant mieux si ce projet aboutit, les épargnants sont contents quand ils peuvent payer moins d'impôts ".

Mais 2: "ça va rajouter une dose de complexité à une fiscalité des placements qui est déjà très opaque puisque, je le rappelle quand même, il n’y a pas de précompte mobilier sur les comptes d'épargne réglementés jusqu’à un seuil de 980 € d’intérêt. Au-delà de ce seuil, c'est 15 %. Mais pour les autres produits d'épargne, le précompte mobilier est de 30 %, idem pour les dividendes d'actions, c'est 30 %. Mais on peut récupérer en partie le précompte via sa déclaration fiscale jusqu'à 800 € de dividendes. Enfin, du moins quand ce sont des dividendes d’actions ou de coopératives agréées parce que pour les dividendes de trackers, par exemple, ce n’est pas possible ! Regardez les plus-values sur la revente d’obligations, elles sont taxées à 30% mais les plus-values sur actions, il n’y a pas de taxation. Regardez la Taxe sur les opération de Bourse, la TOB : le taux de taxation diffère selon les produits négociés, qu'il s'agisse d'actions, de trackers, d’obligations, etc. C’est d’une complexité sans nom !"

Il faudrait donc simplifier massivement. Et c’est bien ce qui explique pourquoi Testachats Invest réclame une réforme fiscale en profondeur de l'épargne. Avec un objectif idéal : une fiscalité neutre, l’idée étant que les gens – du moins ceux qui en ont les moyens – choisissent les produits financiers en fonction de leurs besoins réels, et pas en fonction de la fiscalité…