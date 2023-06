Quand l’esthétique de Wes Anderson fleurit sur les réseaux sociaux

Les films du réalisateur ont un style bien spécifique. Celui-ci nous a en effet habitués à une esthétique léchée, faite d’énormément de symétrie, de couleurs vives à l’aspect vintage, et de décors très recherchés. Les costumes des acteurs sont aussi particulièrement travaillés. En fin de compte, il s’agit d’une esthétique qui se démarque très fort du reste de la production cinématographique.

Et c’est sur cela que surfent les vidéos qui fleurissent sur Tik Tok : elles ouvrent généralement par une image d’introduction qui contient du texte, comme le fait Wes Anderson dans ses films. Exemple : la personne crée un petit film qui a pour objectif de montrer sa visite à Gand. Elle va commencer son film par la mention suivante "Daytrip in Ghent, Belgium. 8.42 am". Elle situe donc dans l’espace et dans le temps son récit, comme le fait Wes Anderson dans ses films.

Puis, on enchaîne sur des plans souvent très serrés, symétriques (parfois plus que les films du réalisateur), avec des filtres très justement choisis pour correspondre à la palette du réalisateur.

Enfin, dernier élément indispensable : la bande originale de la vidéo. Il s’agit toujours du morceau Obituary, créé par Alexandre Desplat, compositeur qui a déjà signé un grand nombre de bandes originales des films d’Anderson.