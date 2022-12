Quand l'ensemble Musiques Nouvelles donne vie à une "Invention" du compositeur belge Edwin Pierard

Dans Musiques de la dernière pluie, Hélène Michel vous propose de découvrir des pièces du répertoire contemporain souvent méconnues. Cette fois-ci, cap sur l’ensemble Musiques Nouvelles — qui fête ses 60 ans de création — et sur une Invention du compositeur Edwin Pierard.

Edwin Pierard est un compositeur belge né en 1986. Il étudie la composition aux Conservatoires de Liège et de Mons et suit des formations en compositions de musiques de films ainsi qu'en direction d'orchestre. Intéressé par la pédagogie, il est professeur d'analyse et d'écriture musicale au sein de certaines académies de musique. Il est aussi auteur de bandes originales, notamment celle du court métrage Août 1914 de Frédéric Beul.

En 2015, Edwin Pierard est lauréat de la première session de Ca balance Musique contemporaine avec sa pièce Invention, commande de l'ensemble Musiques Nouvelles. Ecoutez la pièce dans un enregistrement de juin 2014 à Flagey par l'ensemble.

"Ô les vagues, les vagues qui dévorent le ciel, étincelantes de lumière, de vie dansante ; les vagues d’une marée de joie, éternellement bondissantes. Les étoiles sont bercées par elles, et des pensées de toutes nuances sont aspirées du fond de l’abîme et répandues sur les rivages de la vie. La naissance et la mort montent et redescendent avec leur rythme, et l’oiseau de mer qui hante mon âme ouvre ses ailes pour crier son éblouissement." - Rabindranath Tagore (1861-1941)