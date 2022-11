Quand l’Égypte faisait rêver les architectes et les maîtresses de maison…

Commencée en mai 1798, cette campagne militaire doublée d’une expédition scientifique, s’achèvera en France en 1801. Si le but militaire n’est pas atteint – s’emparer de l’Égypte et, de là, de l’Orient, mais aussi barrer la route des Indes aux Anglais -, le but scientifique l’est pleinement… même si toutes les découvertes seront saisies par les Britanniques et ramenées chez eux !