Quand l'architecture favorise la pratique du vélo à Copenhague.

La créativité des architectes participe plus que jamais à faire de Copenhague un véritable modèle de ville parfaitement adaptée au vélo. Les infrastructures sont désormais adaptées avant tout aux cyclistes, à leur bien-être et à leur sécurité. Au final, ces transformations urbaines facilitent la pratique du vélo à tel point que désormais les bicyclettes sont beaucoup plus nombreuses en ville que les voitures.

Une série de ponts sans voiture, destinés exclusivement aux piétons et aux cyclistes, ont ainsi été mis en place ces dernières années, à l'image du spectaculaire pont du Serpent à vélo, une gigantesque piste cyclable orange qui relie le quartier d’Islands Brygge à celui de Vesterbro. Autre création originale, le pont Cirkelbroen se présente comme une imposante structure composée de cinq plateformes circulaires et de mâts de différentes hauteurs. Mais le plus fréquenté de tous demeure le pont de la reine Louise, qui attire chaque jour plus de 40.000 cyclistes.

Parfois, les tours intègrent une piste cyclable et piétonne permettant de faire le lien entre les rues environnantes.

Côté parkings, la créativité est aussi au rendez-vous, à l'image de ceux situés sur la place Karen Blixen, composés de plusieurs emplacement sous des sortes de petites collines où les machines sont protégées des intempéries. L'ensemble peut d'ores et déjà accueillir jusqu'à 2000 vélos.