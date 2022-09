Quand l'ancien conseiller de Gorbatchev prédisait la guerre en Europe : "Nous sommes sur la pente guerrière"

Ce changement de partenaire économique, c'est le problème "du monde d'aujourd'hui, mais aussi du monde de demain" prévenait Fédorovski, au micro d'Eddy Caekelberghs, "parce que si on continue vers ce qu'on vit aujourd'hui, je vous prédis quelque chose de très dangereux, parce que nous sommes sur la pente guerrière".

"J'étais diplomate pendant la guerre froide, je les ai tous connus : c'étaient des gens très professionnels Kissinger, Gromyko. Ils savaient jusqu'où on pouvait aller, et surtout ils faisaient la distinction entre la politique réelle et la propagande. Aujourd'hui il y a un mélange des genres terrible" constatait-il. "Les Russes ne désirent plus l'Europe, ils veulent travailler avec la Chine. (...) Il y a une sorte d'isolationnisme. Surtout la réorientation vers l'Asie, c'est très dangereux. On a créé artificiellement l'alliance anti-occidentale, mais je pense que c'est irréversible, entre la Russie et la Chine. La Chine c'est la démographie et l'économie. L'arrogance occidentale a mal avalé la transformation militaire de la Russie. La Russie dans le domaine militaire, est première. Au lieu d'avoir le dialogue, l'équilibre des intérêts, pour reprendre les mots de Gorbatchev ou de Mitterrand de l'époque, on a créé un monde encore plus dangereux avec ces répercussions que l'on vit".