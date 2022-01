Quand l’alcool fout les jeunes en l’air

"J’ai pris mon premier verre à 15 ans. C’était une soirée entre copains, à la mer. Et ça m’a procuré une euphorie intense. J’ai adoré ce ressenti. Et je l’ai recherché."

Michel, prénom d’emprunt, a aujourd’hui 22 ans. Il est en 1re master. Et quand on le voit, difficile de se dire que ce jeune homme a connu, récemment encore, un gros problème avec l’alcool.

"Au début, c’était ce qu’on appelle l’alcool festif. Que le vendredi. Puis à l’université, ça s’est intensifié. C’était tous les soirs. Toujours beaucoup trop."

Au point de ne plus être capable d’aller aux cours. Au point de parfois ne plus avoir de souvenirs de ce qu’il avait fait la veille. Au point de parfois risquer sa vie et celle des autres : "le lendemain d’une énorme cuite, j’ai pris la voiture. J’aurais pu y rester."

Il se remet en question une première fois quand il remplit le questionnaire sur le site des Alcooliques Anonymes. Douze questions sont posées. Par exemple :

Avez-vous déjà résolu d’arrêter de boire pendant une semaine ou deux, sans pouvoir tenir plus que quelques jours ?

Vous est-il arrivé, au cours de la dernière année, de devoir prendre un verre le matin pour vous lever ?

Avez-vous manqué des journées de travail ou d’école à cause de l’alcool ?

Sur le site, il est écrit que si l’on répond oui à quatre questions ou plus, on a sans doute un problème avec l’alcool. Michel fait alors un constat qui l’interpelle : "j’avais répondu oui à toutes les questions".

Alors, il appelle les AA et s’inscrit. Mais il n’est pas encore prêt à accepter sa situation et il abandonne.

Un an et demi plus tard, il se rend compte que sa situation n’est plus tenable. Il reprend contact avec les AA. Et là il tombe sur Colette. Et ça marche.

Depuis un mois et 24 jours, il n’a plus bu la moindre goutte d’alcool. Et quand on lui demande comment il se sent aujourd’hui, il répond : "Je me sens beaucoup mieux. Je ne ressens plus ce besoin de m’autodétruire."