Quand l’agriculture sociale se met au service des personnes en situation de handicap

À la ferme du Raz Buzée, à Gerpinnes, le projet " Bien dans tes bottes " a permis de mettre en relation des agriculteurs et agricultrices avec des personnes porteuses de handicap. C’est le cas de Marie Françoise qui, chaque semaine, quitte son centre pour personnes handicapées afin de venir donner un coup de main. " Je nettoie les cages des lapins, je mets les copeaux de bois, après je mets un de foin sur le côté ", explique-t-elle à la RTBF.

Le but pour elle, c’est qu’elle ait confiance en elle, qu’elle puisse se sentir utile dans la société

Quand Anne-Sophie, alors éducatrice spécialisée, décide de se lancer dans l’agriculture, c’était évident qu’elle accueillerait tout le monde dans sa ferme. Mais l’idée ici est aussi de permettre une forme de prise de confiance et d’autonomisation de la personne accueillie. " Le but pour Marie Françoise, c’est qu’elle ait confiance en elle, qu’elle puisse se sentir utile dans la société parce que souvent ce sont des personnes qui sont un peu contemplatives. Ici le but, c’est vraiment qu’elle se sente actrice et qu’elle ait une place ".

Pour Anne-Sophie, le projet est clairement une réussite. " C’est clair qu’on gagne énormément en le faisant, en tout cas pour ma part parce que c’est un reflet de la société qu’on n’a pas toujours sur soi. On sent qu’il n’y a pas que chez Marie-Françoise juste l’envie de venir passer un temps à la ferme et puis elle s’en va, il y a vraiment une relation qui se crée. "

En Wallonie, une quinzaine de lieux d’accueil permettent ce type d’agriculture. Des projets qui se retrouvent sur le site de la plateforme d’agriculture sociale !