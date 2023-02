Quand l’actrice Rebel Wilson n’avait pas le droit de maigrir pour entretenir un stéréotype

Interrogée par Alex Cooper dans le podcast "Call Her Daddy", Rebel Wilson est revenue sur la clause de son contrat pour la comédie "Pitch Perfect" qui lui interdisait de perdre du poids ou même d’en gagner.

Dans "Pitch Perfect", lorsque Fat Amy intègre les Bellas, le groupe de chant a cappella exclusivement féminin de l’université de Barden, elle emmène son humour, sa franchise et sa confiance. Des éléments fortement nécessaires pour mener la troupe, dirigée par la main de fer d’Aubrey, au championnat national et ensuite, international. Si le personnage incarné par Rebel Wilson a marqué les esprits des adeptes de comédies américaines, il a été un frein pour l’actrice australienne qui, interdite de régime, a été catégorisée.

C’est au micro d’Alex Cooper dans l’épisode du 15 février du podcast "Call Her Daddy" que Rebel Wilson est revenue sur une clause de son contrat concernant la saga "Pitch Perfect" (de 2012 à 2017). Pour incarner Fat Amy ("Amy la baleine"), elle ne pouvait pas perdre du poids, ni même en gagner. "Ouais, je devais en quelque sorte rester au même niveau. C’était dans mon contrat", a-t-elle déclaré, comme le rapporte Huffpost. La raison pour laquelle Wilson devait rester "au même niveau" est très simple : Amy, qui est "couillue et a tellement confiance en elle" est littéralement le stéréotype de la copine en surpoids très cocasse.

Malgré l’entretien du stéréotype, Rebel Wilson a affirmé ne pas regretter d’avoir prêté ses traits à la chanteuse a cappella. Toutefois, elle a admis que ce genre de rôles a été un frein pour elle. En effet, l’actrice y a été cantonnée pendant longtemps, notamment dans "How To Be Single" aux côtés de Dakota Johnson : "J’ai été cataloguée en jouant le rôle de la bonne copine grosse et drôle. Ce qui est compliqué parce que j’ai adoré ces rôles. J’adore jouer ces rôles. J’aime ces personnages, mais j’ai ensuite voulu faire plus de choses". Par ailleurs, Rebel avait été conseillée par son médecin de suivre un régime pour augmenter ses chances de tomber enceinte. Depuis, elle a perdu une trentaine de kilos et a annoncé sur Instagram être devenue maman d’une petite fille via mère porteuse en novembre 2022.