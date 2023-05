Quand l'abus d’alcool accouche de Twisted Sister

Twisted Sister (sœur tordue) dénomination au singulier quand bien même nous parlons d’un des groupes les plus emblématiques du glam rock. Ce n’est pourtant pas leur premier nom qui était : Silvestar (l’étoile d’argent).

On est en 1972 quand la formation naît, mais on est loin du succès. Parmi les influences, on voit poindre un certain Alice Cooper, mais aussi Kiss ou les New York Dolls, plein d’artistes qui créent un sillon parfait pour se créer une identité autour du maquillage, des cheveux longs et surtout pour se travestir. Une tignasse impressionnante pour Dee Snider qui rejoint le groupe à la fin des années 70. Il ramène avec lui la possibilité pour le groupe de s’autoproduire, puis des influences de Motorhead ou encore de Black Sabbath qui font prendre une direction bien plus heavy au groupe. Il faut attendre 1982 pour connaître le succès.