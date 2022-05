Quand Korn se prend pour les Backstreet Boys

Korn a beaucoup amusé ses fans et ses followers sur le réseau social TikTok en publiant une vidéo dans laquelle les membres du groupe chantent "I Want It That Way", un classique des Backstreet Boys.

Si vous ne les connaissez pas, les Backstreet Boys était un groupe pop hyper populaire dans les années 90 et au début des années 2000. Des groupes comme les Backstreet Boys et Korn dominaient le paysage musical à cette époque, c'est donc assez drôle de voir le groupe de Jonathan Davis se prêter à ce petit jeu, ce qui aurait paru impensable à l'époque.

La vidéo d'origine a été filmée sur le tournage du nouveau clip vidéo de Korn pour "Worst Is On Its Way", un extrait de leur nouvel album "Requiem" qui est sorti en février dernier.

On y voir les légendes du nu-metal parées de tenues entièrement blanches rappelant celles que portaient les Backstreet Boys dans le clip du titre "I Want It That Way" et sur la pochette de leur célèbre album Millennium sorti en 1999 et qui s'était vendu à 24 millions d'exemplaires dans le monde. Le clip vidéo emblématique de toute une époque a récolté plus d'un milliard de vues sur YouTube.

Remarquant probablement les similitudes vestimentaires, le groupe a commencé à chanter ce titre iconique de la pop culture. Mais même si Korn essaye d'imiter le boysband, il est évident que la ressemblance vestimentaire n'était qu'une drôle de coïncidence, car on peut voir le groupe se tromper dans les paroles de la chanson, ne semblant vraiment connaitre que le refrain.

Un hommage amusant qui montre que même l'un des groupes les plus sombres et les plus sérieux du rock peut se lâcher et s'amuser de temps en temps. Alors, a quand le reprise complète du morceau en version nu-metal ?