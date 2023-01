" Un jour, quelqu’un m’a envoyé un e-mail qui disait : 'Hé, regarde cette nouvelle artiste. J’aimerais vraiment qu’on travaille avec elle parce qu’elle travaillait avec moi pour Unsub [Records]'. C’était une chanson intitulée 'Ocean Eyes', et c’était juste une fille blonde. Et je me suis dit, 'je m'ennuie'. Grosse erreur. Grosse erreur. Ne laissez pas ça se retrouver sur Internet. "

La suite, on la connaît : Ocean Eyes sort en 2016 et Billie Eilish explose tout !