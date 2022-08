Quand Joseph Quinn (Stranger Things) fait une jam avec Metallica

Juste avant que le groupe ne monte sur scène et diffuse sur écran géant la fameuse scène où Eddie Munson (l’acteur Joesph Quinn) de Stranger Things joue un solo désormais culte sur "Master of Puppets", l’acteur a eu la chance de rencontrer tous les membres du groupe, et même de faire une petite jam avec eux.

Vous le savez, suite à l’immense succès rencontré tout récemment par "Master of Puppets" de Metallica grâce à la série Stranger Things, le groupe est apparu en ce mois de juillet dans le classement Billboard Hot 100 pour la toute première fois depuis sa sortie en 1986. Il en a même profité pour enfin offrir un clip à ce morceau.

Et c’est donc la boule au ventre que Joseph Quinn est parti à la rencontre du groupe pour leur dire à quel point il est devenu fan. Dans une vidéo qui immortalise l’événement, on peut voir James Hetfield affirmer aussi qu’il est un grand fan de la série et que l’acteur a clairement "rendu justice" à "Master of Puppets". Joseph Quinn a quant à lui répondu qu’il n’avait écouté que du Metallica pendant deux ans et qu’il se sentait vraiment "connecté" aux membres du groupe.

C’est alors que Robert Trujillo, le bassiste, lui a demandé s’il voulait faire une petite jam avec eux. Et ensuite, changement de plan dans la vidéo où l’on voit l’acteur jouer avec le groupe "Master of Puppets". A la fin de la performance, Lars Ulrich, le batteur lui déclare : "Tu es engagé", avant de lui offrir la guitare qu’on peut voir dans le film qu’ils signent pour lui.