Quand Johnny Hallyday enregistrait ses plus grands tubes en espagnol, en allemand et en japonais

Johnny Hallyday a toujours rêvé de mener une carrière internationale et percer aux États-Unis, ce qu’il n’a jamais réussi. Mais saviez-vous que dans les années 60 et 70, il avait enregistré ses plus grandes chansons dans plusieurs langues étrangères ? Bruno Tummers vous présente quelques unes de ces étonnantes versions.

Son rêve américain n’aboutira jamais, même si à la fin de sa vie, son manager va lui offrir la possibilité de se produire dans de petites salles de 500 à 700 personnes aux USA, principalement devant un public d’expats. Bien loin de la démesure de la Tour Eiffel ou des Stades.

Déjà à la fin de la décennie 90, son producteur de scène Jean-Claude Camus lui avait offert la possibilité de se produire à Las Vegas. Des charters avaient été affrétés depuis la France, direction la cité du jeu, pour que ses fans purs et durs puissent remplir la salle.

Ce fut un échec. Les fans espéraient retrouver les chansons qu’ils aiment ; Johnny ne chantera quasi que de nouvelles chansons, adaptations de chansons anglophones et américaines. On se serait cru revenu à la grande époque des yéyés.

Il n’est clairement pas au meilleur de sa forme. C’est une douche froide pour son public qui s’est saigné aux quatre veines pour se rendre à Vegas, même s’il le lui pardonnera. Comme toujours.

Les images de ses avions bourrés de fans et décollant de Paris ont marqué. Michel Delpech en fera même une chanson.