Quand Johnny Hallyday chantait pour la publicité

Dans les années 70 et 80, se développe le marché musical de la haute fidélité. Après le mange-disque des années 60, le nec plus ultra, c’est la chaîne hi-fi au milieu du salon pour profiter de conditions d’écoute optimale.

Début 80, Johnny est approché par la marque Continental Edison pour vanter ses mérites. Il dit oui ! Un service promotionnel a dû se dire : et si on faisait une pub chantée ? Et Jojo de dire oui…

Et la machine à cash de continuer à tourner à plein régime sur un moment de pur rock’n’roll.