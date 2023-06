Quand John Williams fait une apparition à l’avant-première américaine du nouvel Indiana Jones

Le 15 juin dernier, une poignée de chanceux cinéphiles ont eu le privilège de découvrir le cinquième volet des aventures du plus célèbre archéologue, monsieur Indiana Jones. Pour cet événement, beaucoup de membres de l’équipe du film étaient présents, parmi eux évidemment Harrison Ford, Georges Lucas ou encore Steven Spielberg (réalisateur des quatre premiers volets), qui, lors de son discours, a voulu rendre hommage au "ciment" qui a su relier tous ces films ensemble, le seul et unique maestro John Williams.

Il y a des musiques qui sont indissociables des films qu’elles accompagnent. Quelques notes du thème principal d’Indiana Jones suffisent à vous transporter dans une grotte, courant pour échapper à une boule géante qui menace de vous écraser. Celui qui est à l’origine de cette musique, c’est le seul et unique John Williams. Ses musiques sont toutes aussi célèbres que les films et les scènes qu’elles ont accompagnées. Avec sa musique, il nous a fait frissonner dans Les dents de la mer, il nous a émus aux larmes dans E.T et la Liste de Schindler, il nous a émerveillés dans Harry Potter, il nous a fait rugir dans Jurassic Parc, il nous a transportés dans une galaxie fort fort lointaine, John Williams est sans conteste l’un des plus grands compositeurs de musique de film, adulé par le public et salué par la profession, détenteur de 52 nominations – rien que ça – aux Oscars, avec cinq statuettes à son actif, mais aussi lauréat de quatre Golden Globes, de sept BAFTA Awards et de 21 prix Grammy.

Ce jeudi 15 juin, le dernier volet de la saga Indiana Jones était présenté en avant-première aux Etats-Unis. Et comme souvent lors des avant-premières, l’équipe du film était présente pour présenter son bébé à l’audience. Et parmi les invités, il y avait évidemment Harrison Ford, qui a repris son rôle d’archéologue aventurier à l’âge de 80 ans, mais également Georges Lucas et Steven Spielberg, respectivement producteur et réalisateur des premiers films de la saga. Lors de son discours, Steven Spielberg a tenu à remercier les trois personnes sans qui, selon lui, Indiana Jones n’existerait pas. Cela commence évidemment par celui qui a créé le personnage de l’archéologue aventurier, Georges Lucas, ensuite, "celui qui est Indiana Jones", celui a réussi à donner vie au personnage, à savoir Harrison Ford, et enfin, le maître de musique, "le ciment entre les cinq volets", celui a su donner son rythme et ses mélodies à la saga, le seul et unique John Williams, alter ego musical de Steven Spielberg.