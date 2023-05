Quand John Lee Hooker s’associait avec Canned Heat

Aujourd’hui, je vais vous présenter l’album d’un grand du blues, John Lee Hooker, qui a sorti au moins 50 albums.

Celui dont je vais vous parler a toujours été son préféré et ça me touche personnellement puisque c’est le fameux double album de John Lee Hooker avec Canned Heat. Ce sont deux artistes qui devaient se rencontrer.

Ça s’est passé en 1969, quand Canned Heat était dans la file de l’aéroport. Avant d’embarquer, il y avait beaucoup de monde. Et Bob Hite regarde autour de lui et aperçoit John Lee Hooker dans une autre file. On le connaît, il n’a peur de rien. Mais il était tout de même terriblement impressionné d’aller s’adresser à John Lee Hooker. Il y a été, il a fait connaissance. John lee Hooker n’était pas plus ouvert que d’habitude, mais il a fait comprendre à Hooker que son rêve, c’était d’enregistrer un album avec lui.

Quelques mois plus tard, Skip Taylor, le manager, a repris contact avec John Lee Hooker et il a dit oui. D’abord parce qu’il n’avait qu’une seule devise qui était la suivante "If you pay I’ll play". Du moment qu’on allongeait de l’argent, il était partant et il enregistrait. C’est pour ça qu’il a sorti tellement de disques dans sa vie. Rien que l’argent comptait. Les sessions d’enregistrement se sont très bien passées.

Il y a une cohésion sur ce disque entre le groupe et l’artiste absolument impressionnante. Alan Wilson va se suicider quelques mois plus tard. Il ne verra pas ce disque. Ce seront ses dernières sessions historiques avec John Lee Hooker.

Pour la pochette, il y a une petite histoire aussi. Ils sont dans une chambre d’hôtel avec un portrait d’Alan Wilson au mur puisqu’il est décédé et le personnage qui est au centre debout est bien, c’est Skip Taylor. Mais on a collé la tête d’Henry Vestine parce qu’il était sans doute dans son monde à lui et pas disponible pour la photo.

C’est un album que je vous recommande bien évidemment. Un album d’une grande fraîcheur et qui swing comme pas possible. La définition de la boogie music se trouve en fait quelque part sur ce disque.