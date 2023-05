Quand "jeu de hasard" rime avec "cauchemar": de nouvelles recherches sur les addictions à l’UMons

"Imaginons que nous prenions un jeu bien spécifique. On se dit : voilà : j’ai 100.000 joueurs sur ce jeu. Potentiellement, j’ai 100.000 comportements différents ! L’intelligence artificielle va être capable d’extraire les comportements typiques pour ce jeu-là".

Un objectif de prévention

Les travaux menés à l’UMons ont un double objectif : comprendre et prévenir les risques. "Mon objectif ici, en participant à cette chaire, c’est d’avoir un vrai apport pour la collectivité. Le jeu doit rester un plaisir et mon objectif en participant à cette chaire, c’est d’identifier possiblement les variables qui permettraient ça, de conserver au jeu son côté ludique et non pas un côté addictif". Les chercheurs comptent bien lister des recommandations, conseiller la Loterie Nationale sur les stratégies à mettre en place pour protéger les joueurs plus fragiles.