La municipalité a été soutenue dans ce projet par le Ministère des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine ainsi que par celui du Tourisme. Le tunnel emprunte une ancienne canalisation d'égout rénovée et sécurisée, avec notamment un système de ventilation sur toute sa longueur. Il relie deux parcs et permet de se rapprocher du zoo ou encore de l'aquarium de la ville.

Ce tunnel s'inscrit dans une vision plus large de l'amélioration des transports au sein de Jérusalem. Le tunnel se raccorde au réseau existant, un long périphérique d'une quarantaine de kilomètres de pistes cyclables tout autour de la ville dans le but d'encourager la pratique du vélo et de promouvoir la révolution verte des transports dans la capitale.