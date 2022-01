Quand Jérôme de Warzée était champion de Scrabble et répondait avec humour aux questions de la RTBF

Le principal intéressé n'a pas hésité à partager cette trouvaille (dont il se serait bien passé ?) sur ses réseaux sociaux. "Je ne sais pas si je dois remercier la Sonuma d'avoir exhumé ce... ce truc... Bon, ça date de 1998, et je suppose que je vais mériter tous vos commentaires qui seront, évidemment, bienveillants !" a-t-il écrit, toujours avec la pointe d'humour qu'on lui connaît.

Il n'en fallait pas plus pour que son public se moque gentiment de Jérôme de Warzée : "Nous avons notre champion, maintenant il nous faut trouver un mercredi soir de libre", "Beau gosse mais en 1998 il n’avait déjà plus beaucoup de poils sur le caillou" ou encore "C’est dingue comme vous n’avez pas vieilli ou... comme vous aviez l’air vieux quand vous étiez jeune".

D'autres commentaires ont souligné son autodérision et sa facilité déconcertante à user des mots les plus savants de la langue de Molière, qu'il a d'ailleurs revisité pour les 400 ans de sa naissance. "Un champion des mots ! Toujours avec classe et humour ! A mon avis, il est né ainsi !", "J'adore. Déjà brillant en 98... Pas étonnant que les chroniques soient fabuleuses" ou "Je retiens la phrase prémonitoire qui a été l'événement précurseur de ta carrière sur nos chaînes : 'Je me suis endormi'".

Finalement, pour cet amoureux de la langue française, du Scrabble à l'écriture des spectacles et des chroniques humoristiques de sa plume fine et acérée, il n'y avait qu'un pas à franchir.