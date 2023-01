Quand je serai grand, je serai maçon, mécanicien ou automaticien

Toute cette semaine, 200 élèves de 5è et 6è primaires des environs sont invités à visiter l'ITP de Court-Saint-Etienne. Ici, pas de cours magistraux, pas de tableau noir, ce sont les étudiants qui font le tour du propriétaire et procèdent à des démonstrations de manière ludique. Faire tourner un moteur, construire un porte-clés avec une imprimante 3D, les enfants sont preneurs et se montrent vivement intéressés. Surtout les filles d'ailleurs qui posent pas mal de questions.

" Moi, dit Margaux, je ne sais pas encore ce que je choisirai mais je sais par contre très bien ce que je ne ferai pas. Médecin, pas du tout pour moi! J'ai horreur de voir du sang et des morts."