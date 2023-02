Quand Jane Austen nourrit les mèmes de la génération Z

Peu d’auteurs sont aussi adulés que Jane Austen, plus de deux siècles après leur décès. Ses romans font l’objet de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Ils sont aussi plébiscités par les membres de la génération Z, qui s’amusent à les transformer en mèmes sur les réseaux sociaux.

Il suffit de passer quelques minutes sur Internet pour tomber sur des mèmes autour des livres de Jane Austen, et plus particulièrement Orgueil et préjugés. La plupart de ces objets humoristiques mettent en scène Mr. Darcy, le ténébreux aristocrate dont s’éprend l’indépendante Elizabeth Bennett. Ils s’articulent souvent autour de scènes tirées des deux adaptations les plus connues d’Orgueil et préjugés, à savoir la minisérie de la BBC dans laquelle Mr. Darcy est incarné par Colin Firth, et le film de Joe Wright avec Matthew Macfadyen dans le premier rôle masculin.

La plus connue d’entre elles montre Colin Firth en train d’enlever sa redingote et son veston avant d’aller nager dans un lac. Les fans de la minisérie de la BBC la parodient dans des mèmes censés prouver la justesse de l’interprétation de l’acteur britannique dans le rôle de Mr. Darcy. "Une vérité universellement reconnue : soit vous aimez Colin Firth dans le rôle de M. Darcy, soit vous avez tort", peut-on lire sur l’un d’entre eux, en hommage à la très célèbre première phrase du roman de Jane Austen.