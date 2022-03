Quand Jamie Dornan et Robert Pattinson vivaient dans la même colocation de futures stars

C’est dans le talk-show américain Live with Kelly and Ryan que Jamie Dornan s’est souvenu de cet épisode de sa jeunesse.

"On partageait un appartement. C’était en 2008, je dirais ? […] Une poignée de mecs chanceux qui finiront par bien s’en sortir quelques années plus tard" relate-t-il. "Mais pour être franc, à l’époque, tout n’était pas rose. On n’arrêtait pas de passer les mêmes auditions, d’étudier ensemble et de nous entraider, alors qu’on savait qu’on allait finir par se battre pour un même rôle ! Enfin, on foirait à chaque fois".

Les cinq colocataires ont toutefois resserré les liens d’amitié malgré les échecs professionnels avant de connaître la gloire chacun à leur tour. L’année suivante, Robert Pattinson voyait sa carrière décoller au cinéma grâce à son rôle décroché dans la saga Twilight.

"En regardant en arrière, on a passé de bons moments, on était un groupe fun et aujourd’hui encore, on est de bons amis. Mais à l’époque, on mangeait des pizzas surgelées qu’on stockait au congélo et il n’y avait que des bières au frigo. Avec quelques morceaux de viande occasionnellement" ajoute l’acteur de 39 ans, révélé dans Cinquante Nuances de Grey. Bref, la vie habituelle de jeunes colocataires, sauf que ce casting fait aujourd’hui rêver.