Quand Jack Johnson, le musicien hawaïen, prend la vague

En 2000, il épouse sa compagne Kim avant de se consacrer à son premier album solo ''Brushfire Fairytales'' qui sortira un an plus tard. En 2002, son deuxième album ''On and On'' sort dans les bacs. Il est produit par le légendaire producteur des Beastie Boys, Mario Caldato Jr., s’écoulera à plus d’un million d’exemplaires. Sortent ensuite ''In Between Dreams'' (2005) et ''Sing-a-Song & Lullabies'' (dont est extrait le single ''Upside Down'') qui sera la bande originale du film d’animation ''Georges le Petit Curieux''. Jack Johnson, c’est quand même 12 albums et une carrière plus discrète ces dernières années.