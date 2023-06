"Quand j'ai une insomnie, j'écris" : Douglas Kennedy explique le point de départ de son dernier roman

Douglas Kennedy était l’invité du 8/9 pour son nouveau roman Et c’est ainsi que nous vivrons. Le roman d’une Amérique plus divisée que jamais dans des États-Unis touchés par une nouvelle guerre de sécession.

Le roman nous emmène en 2045, et les États-Unis sont devenus désunis. "Il y a deux pays : l’un est une théocratie et l’autre est une république très laïque où tout le monde est forcé de porter une puce dans la tête qui fonctionne comme un iPhone et la surveillance est totale", raconte Douglas Kennedy. "Les deux pays sont totalitaires."

Un roman aux accents orwelliens, avec une grande différence toutefois avec le roman 1984 selon Douglas Kennedy : "dans le roman d’Orwell, Winston Smith, le protagoniste, est victimisé par le système. Mon héroïne croit dans le système, mais petit à petit elle a des doutes", explique-t-il.

Auteur de romans profonds "mais aussi très accessibles", Douglas Kennedy a écrit ce livre en un an. Une durée nécessaire pour un grand livre ? "Il n’y a pas de règle", nuance-t-il. "Par exemple Flaubert, c’est 300 signes par jour mais il a eu un héritage immense. De l’autre côté, Georges Simenon, c’est 40 pages par jour. Et c’est un des plus grands écrivains francophones du XXe siècle".