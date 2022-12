Quand il s'agit de parler écologie, les techniques de "fact-checking" varient selon les pays

Aux États-Unis, c'est la chasse au climatoscepticisme qui ressort le plus, avec des contenus visant à démontrer l'existence réelle du changement climatique. En Australie, l'accent est plutôt mis sur les solutions. Au Royaume-Uni, la plupart des instances concernaient l'impact du changement climatique. Dans l'ensemble, environ 22% des contenus analysés concernaient les effets du changement climatique.

"Cela reflète assez bien ce que nous constatons dans le débat public ici, à savoir la division sur l'existence même du changement climatique. Aux États-Unis, la question est plus que contestée : elle est très controversée. Cela montre que nous en sommes encore aux premiers stades de la recherche d'un accord, qu'il y a encore beaucoup de déni, qu'il faudra plus de temps pour s'adapter et élaborer un plan pour atténuer le changement climatique", analyse Hong Tien Vu, professeur associé de journalisme et auteur principal de l'étude.