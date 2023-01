Quand Iggy Pop a été approché pour chanter avec AC/DC

Iggy Pop a confié qu’on lui a un jour demandé de devenir le chanteur d’AC/DC.

"Ils avaient un manager, il y a pas mal d’années… Alors que je n’avais pas encore reformé les Stooges et que je n’avais pas encore emménagé en Angleterre" explique-t-il au New York Times. "Et ce gars m’a demandé si je voulais rejoindre AC/DC qui cherchait un chanteur."

Alors qu’on ne sait pas exactement à quelle période cette demande aurait été formulée, si l’on en croit la ligne du temps d’AC/DC, il pourrait s'agir de l’époque où le groupe s’est formé en 1973, ou alors quand le chanteur original, Dave Evans a quitté la formation et que Bon Scott l'a remplacé en 1974.

"J’ai écouté leur album. Je me disais que j’aurais pu le faire," poursuit Iggy Pop. "Je ne me disais pas que je n’aimais pas ça. C’était plutôt bien fait. Ils soignaient leur travail, mais je n’étais pas ce dont ils avaient besoin."

"J’ai fait une superbe rencontre avec Bon [Scott] quelque part. On était tous les deux stones et saouls", se souvient-il. "Parfois je revois des photos, et dans un premier temps, je ne m’en souviens plus, puis je m’étonne : "C’est moi avec Bon !""

Ce cliché dont il parle a été pris en 1977 au Whisky A Go Go à Los Angeles :