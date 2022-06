Quand Harry Styles aide un fan à faire son coming out en plein concert !

Ce dimanche soir, Harry Styles donnait son second concert au stade de Wembley à Londres dans le cadre de son Love On Tour. Un fan italien en a profité pour demander au chanteur de l’aider à faire son coming out. Harry s’est exécuté avec enthousiasme en sollicitant les 90.000 personnes présentes. Arrêt sur ce moment fun et touchant.

Mattia, le fan en question, a brandi une pancarte sur laquelle il avait écrit "From Ono to Wembley : Help Me Come Out". Harry l’a repérée et a demandé qu’on la lui passe. Puis il a demandé au public de faire du bruit pour le garçon en question, a pris un drapeau arc-en-ciel, et un peu comme un jeu, a dit : "OK, quand ce drapeau passera au-dessus de ma tête, tu seras officiellement gay mon garçon ! Je pense que c’est comme ça que ça marche"…et il le sait puisqu’il l’a déjà fait au moins 2 fois auparavant pour d’autres fans. Enfin, apothéose lorsqu’il a effectivement fait passer le drapeau au-dessus de sa tête en lançant à ce fan "Tu es un homme libre !", et 90.000 personnes qui crient en même temps, c’est un moment de communion que Mattia n’oubliera sans doute jamais !

Profitons-en pour annoncer que ça y est, Harry Styles va enfin sortir une collection avec Gucci ! On connaît ses liens d’amitié avec le directeur artistique de la maison de luxe italienne, Alessandro Michele, qui l’habille d’ailleurs depuis plusieurs années. La collection capsule s’intitulera "HA HA HA" (les initiales de chacun et aussi comment ils terminent les messages qu’ils s’envoient) et sortira en octobre. Une collection qui s’annonce joyeuse, totalement libre et bien sûr avec des accents bohèmes et seventies. Le créateur ne tarit pas d’éloges envers son ami tellement stylé : "Harry a un sens de la mode incroyable. L’idée de cette collaboration m’est venue en observant sa capacité à associer les vêtements de façon si originale par rapport aux normes imposées du goût et du bon sens et à l’homogénéisation de l’apparence”.