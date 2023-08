Quand Freddie Mercury faisait son shopping chez les antiquaires du Sablon, à Bruxelles

La collection en vente

Aujourd’hui Freddie n’est plus et sa collection va être éparpillée. Mise aux enchères. Mais d’abord exposée. Du manuscrit de "Bohemian Rhapsody" aux cendriers et aux bibelots en passant par son piano et sa collection d’estampes japonaises, l’intimité du chanteur de Queen s’ouvre au public pour un mois à Londres (jusqu’au 5 septembre), avant la dispersion de ses "trésors" aux enchères chez Sotheby’s.

Derrière la façade de la célèbre maison de ventes, ornée d’une imposante moustache pour l’occasion, a été recréé l’univers du chanteur, mort en 1991 du sida, dans sa maison de Garden Lodge, à Kensington.

Arpenter les différentes salles permet d’admirer des pièces emblématiques, comme la couronne et la cape que portait l’artiste au moment du "God Save The Queen" qui concluait chaque concert de la dernière tournée de Queen, "The Magic Tour" en 1986.

Les kimonos, estampes, porcelaines, laques, que l’artiste collectionnait montrent en outre l’amour de Mercury pour le Japon.

Pièce maîtresse de la vente, qui n’a été dévoilée que jeudi, le piano Yamaha acquis en 1975 sur lequel Freddie Mercury a quasiment tout composé à partir de "Bohemian Rhapsody", selon Gabriel Heaton, un spécialiste des livres et des manuscrits. Sotheby’s l’estime à deux ou trois millions de livres sterling (2,3 à 3,5 millions d’euros).

Au total, environ 30 à 40.000 objets sont mis en vente. Toute la collection est mise en vente par Mary Austin, une des plus proches amies de l’artiste, qui a aussi été sa compagne. Les bénéfices seront en partie reversés à des fondations impliquées dans la lutte contre le sida.

* : Queen a joué de nombreuses fois deux soirs d'affilée à Bruxelles à cette époque (10 et 11 décembre 1974 au Théâtre 140, 16 et 17 avril 1978 à Forest National, 26 et 27 janvier 1979 à Forest National, 12 et 13 décembre 1980 à Forest National et 22 et 23 avril 1982 à Forest National), et Jacques Dewindt ne se souvient plus exactement de l'année.