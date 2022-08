Quand Fabio Silva ne reconnaît pas Olivier Deschacht et Steven Defour

Arrivé en prêt en provenance de Wolverhampton, Fabio Silva est rapidement devenu le nouveau chouchou du Lotto Park. Depuis son arrivée à Anderlecht, le jeune Portugais a inscrit quatre buts en l’espace de cinq rencontres toutes compétitions confondues. L’ancien attaquant de Porto s’est encore illustré hier en trouvant le chemin des filets et en délivrant une passe décisive lors de la victoire des Mauves face aux Estoniens de Paide Linnameeskond au troisième tour préliminaire de la Conference League.

Mais la jeune pépite du football lusitanien a encore du mal avec les anciennes gloires du Sporting. Invité sur le plateau de Play Sport en bord terrain à l’issue du match, Fabio Silva n’a pas su reconnaître Steven Defour et Olivier Deschacht qui a tout de même remporté huit titres de champion de Belgique avec les Anderlechtois. Mais cela n’a pas fait tilter le Portugais qui a tenté de se justifier tant bien que mal. "Je les connais mais je n’ai pas une bonne mémoire des noms" s’excuse-t-il. Quand Steven Defour, ancien joueur du FC Porto, s’est exprimé en portugais, l’attaquant anderlechtois s’est souvenu assez rapidement de son nom de famille. A sa décharge, on lui demande surtout de marquer des buts et de faire revenir Anderlecht aux premiers plans du football belge, pas de connaître par cœur l’histoire d’un club dans lequel il n’est censé rester qu’une seule saison.