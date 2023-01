Quand et pourquoi faire appel à un vétérinaire à domicile ?

Lorsqu’on doit faire appel à un vétérinaire pour soigner un animal, il n’est pas forcément simple de se déplacer. Il existe une autre solution, c’est la visite à domicile du vétérinaire lui-même. Dans le 6/8, Bénédicte Flament vous explique comment s’organiser et qui contacter dans ce cas.

Tous ne proposent pas ce type de service. Mais les vétérinaires qui acceptent les visites à domicile l’indiquent généralement sur leur site. Certains d’entre eux y sont spécialement dédiés. Organisés en service d’urgence vétérinaire à domicile, ils travaillent en association et on peut les contacter à tout moment du jour ou de la nuit. Ils viennent chez vous pour prodiguer les soins complets, ou les premiers soins avant de transporter l’animal.

Quels types de soins ?

Dans 95% des cas, tout peut se faire à domicile. Le vétérinaire qui se déplace est équipé du matériel nécessaire, et donc pourra prendre en charge l’animal de compagnie, effectuer l’examen général, mettre en place les premiers traitements si nécessaire, faire une injection, ou éventuellement mettre une perfusion.

Mais il faut savoir qu’il y a quelques limites, et le vétérinaire ne pourra pas assumer certaines contraintes quand il est au domicile. On ne fait pas une intervention chirurgicale sur une table de cuisine. En revanche, pour accompagner la fin de vie de l’animal, souvent les propriétaires font appel au vétérinaire pour prendre en charge l’euthanasie sur place.

Quels avantages ?

On pense que pour l’animal, rester dans son environnement familier est plus apaisant : on ne l’expose pas à des odeurs qui peuvent être désagréables, ni au stress d’arriver chez le vétérinaire.