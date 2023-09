Quand et comment planter les bulbes d’automne ?

Le Crocus pulchellus Zephyr. En latin, pulchellus signifie beau et c’est un des plus beaux bulbes à planter. Ses pétales sont blancs et ses pistils de couleur orange. Il fleurit en octobre-novembre, période de l’année où la tondeuse reste dans l’abri de jardin. Pourquoi alors ne pas les planter dans la pelouse ? Munissez-vous d’un petit couteau et d’un transplantoir. Découpez une galette sur trois côtés dans la pelouse. Soulevez délicatement et à l’aide du transplantoir décaissez la terre sur 20 cm. Ajoutez une poignée de compost et plantez-en trois côte à côte. La première année, arrosez s’il faut sec. Au fil des années, des bulbilles vont se former autour du bulbe principal et grossir la touffe. De plus, pulchellus Zephyr se ressème.