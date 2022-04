Quand " Ennemi Public" s'invite à l'école

C'est une opportunité que Christophe Corbisier a saisi d'emblée : accueillir dans ses ateliers l'équipe de tournage de la série "Ennemi Public", le temps d'une journée. 50 techniciens du son et de l'image , ça bouscule un peu l'organisation de l'école mais pour certains élèves , c'est une occasion qui ne se présentera peut-être jamais plus . L'Institut Technique Provincial de Court- Saint- Etienne propose en effet - et c'est unique en Brabant wallon,- une section audio-visuelle pour les élèves de 15 à 18 ans. 60 élèves y sont inscrits et chaque année, l'école doit refuser du monde .

" C'est une option que nous proposons en techniques de transition; cela signifie que l'élève a 3/4 de cours généraux, le reste étant dédié à l'option. Ils ont des laboratoires et des cours de technologie liés à l'audio-visuel, il y a donc un partie théorique et une autre plus pratique et le matériel nécessaire est mis à disposition."

L'Institut tiendra ses portes ouvertes samedi 23 avril entre 10 et 16 heures et les jeunes intéressés par les métiers du son et de l'image auront donc l'occasion de découvrir cette formation plus en détail.