Quand Domenico Tedesco la joue à la… Roberto Martinez

Pourtant le contexte de cette double confrontation face à l’Azerbaïdjan, 121e nation mondiale et l’Estonie, 111e nation mondiale pouvait se prêter à l’audace et du moins au fait de glisser quelques passes décisives en matière de mobilisation et de motivation adressées à l’ensemble des acteurs du football belge.

Nos adversaires sont, sans prétention, largement à notre portée. De plus, la liste des blessés est longue et comprend des joueurs cadres comme De Bruyne ou Courtois. Mais il y a aussi Meunier, Lavia, Saelemackers. Bref. Le contexte de ces matches est favorable et de toute façon il est évident que, compte tenu de ces absences fortes, le 11 sera un peu inédit.

Qui plus est, le calendrier qui place ces rencontres juste après la fin des Mercato du Big 5 donnait aussi la possibilité de laisser quelques noms sur la touche par manque de compétition ou de disponibilité mentale.

Donc pourquoi, dans ces circonstances ne pas faire un appel du pied à certains espoirs comme Vermeeren ou De Cuyper. Histoire de leur dire : "je ne vous oublie pas" ou plutôt de ne pas leur dire uniquement "je ne vous oublie pas" en conférence de presse mais de ne jamais accompagner cette affirmation d’actes concrets. Le seul qui a eu grâce aux yeux du sélectionneur c’est Siquet tout en ajoutant que c’était parce que Saelemackers était indisponible…

Autre acte manqué : celui qui aurait consisté à envoyer une bouée à des anciens et à des joueurs qui performent en ce moment comme Mertens (souvenez-vous du message du coach qui consistait à dire que l’âge n’était pas un frein, seul la forme compte), Van Heusden, Leoni ou Cuypers. Le buteur de Gand doit quand même l’avoir mauvaise et se demander ce qu’il doit faire pour entrer dans ce groupe. Il a performé à Malines puis à Gand et a repris cette saison sur le même tempo. La justification de cette non-sélection est assez étonnante puisque Tedesco déclare que le Gantois est le 4e sur sa liste et donc qu’il n’en a pas besoin. En attendant il prend 4 gardiens pour 1 poste de titulaire et puis, c’est lui qui s’impose de n’avoir que 24 joueurs à disposition, or je le redis, cette double confrontation était une occasion unique de modifier certaines approches.