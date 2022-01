Quand devient-on adulte ?

On a observé que la crise financière de 2008 a eu un impact sur l’âge moyen de départ de la maison. Il a été reporté d’un an.

On peut donc supposer que la pandémie aujourd’hui aura un impact important dans les critères de l’âge adulte, avance Jean-Olivier Collinet. En clair, les jeunes vont peut-être rester plus longtemps chez leurs parents. L’accessibilité à un logement est plus complexe, entre autres avec les contraintes bancaires. L’accessibilité à un emploi est plus complexe qu’il y a 3 ans.