Quand des stars s’unissent pour défendre la communauté drag et LGBTQIA +

Plusieurs drag queens ont raconté leurs récits de vie pour sensibiliser le public aux problématiques LGBTQIA +, et la reine mère et créatrice de Drag Race, RuPaul, s’était déjà exprimée un peu plus tôt dans l’année sur Twitter : "C’est une technique classique de distraction. Pour nous éloigner des vrais problèmes pour lesquels ils ont été élus et sur lesquels ils devaient se concentrer : l’emploi, la santé, la protection des enfants du danger dans leurs propres écoles."

Ensuite, quelques stars sont montées sur scène pour réaffirmer clairement leur soutien. Charlize Theron, maman d’une jeune fille trans de 11 ans née garçon, a déclaré : "Il y a tellement de choses qui blessent et, vraiment, qui tuent nos enfants, et nous savons tous de quoi je parle en ce moment et ce n’est pas une drag queen." Elle faisait notamment allusion aux armes. Et a ajouté, avec humour : "Je baiserai quiconque qui affirmera que les drag queens sont un danger pour les enfants."

"Toutes ces politiques incroyablement stupides. Au revoir ! Plus de place pour la haine, seulement l’amour, et l’amour équivaut à des drag queens !" Charlize Theron

Au terme de cette soirée, les organisateurs de l’évènement ont récolté plus de 500.000 dollars pour aider les associations activistes.