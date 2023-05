Quand des sous-vêtements se transforment en plateforme de streaming

Une idée un peu saugrenue qui a pour objectif d’inciter les internautes à lâcher leurs écrans.

Dans la catégorie des inventions WTF et sans doute quelque peu inutiles, on peut ajouter les sous-vêtements de streaming. Oui, il y a vraiment une entreprise qui s’est dit : et si on inventait une manière de regarder sa série préférée sur les fesses de son ou sa partenaire ? C’est en tout cas l’idée peu commune qu’a eu la marque portugaise "Maison Pixel".

Alors, comment ça marche cette histoire ? A l’aide d’un filtre Instagram et grâce au tissu des sous-vêtements qui fonctionnent comme un fond vert, il est possible de venir diffuser du contenu. Il faut quand même avouer que tout ça n’est pas très pratique dans la vie quotidienne. Derrière cette campagne avant tout promotionnelle, la marque tient à passer un message : nous passons trop de temps derrière nos écrans et plus assez à faire l’amour. Elle relaie une étude qui démontre que l’addiction aux écrans pendant la nuit entraîne une baisse de l’activité sexuelle chez les adultes. Les "streaming undies" veulent se positionner comme les "sauveurs potentiels des libidos en perte de vitesse partout dans le monde". C’est sans doute un poil ambitieux…