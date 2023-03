Quand des scientifiques investissent TikTok pour expliquer le changement climatique

Mais comment réussir à capter l’attention d’un jeune public, la majeure partie de l’audience de TikTok, sur des sujets a priori ardus ?

"Ma stratégie pour intéresser les jeunes sur TikTok est similaire à mon approche de l’enseignement", déclare Jessica Allen, maître de conférences en ingénierie des énergies renouvelables à l’université australienne de Newcastle. "J’essaie d’impliquer mon public avec des mèmes ou d’autres choses amusantes plutôt que de délivrer des informations sèches."

Sur TikTok, Mme Allen tente de populariser la chimie des énergies renouvelables, essentielles pour atteindre la neutralité carbone. Et quand elle ne partage pas des clips expliquant des réactions chimiques complexes, @drjessallen poste aussi des danses dans son laboratoire. "Les scientifiques sont des gens normaux qui peuvent s’amuser", argumente-t-elle.

Car déconstruire l’image du chercheur coincé dans son laboratoire peut aider les experts du climat à toucher un public plus large. "Nous commettons souvent l’erreur d’essayer de faire en sorte que la science semble parfaite et non imparfaite, comme nous le sommes tous", explique Mme Neff. "Sur TikTok, nous montrons le fondement humain de nos recherches."