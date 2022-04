Quand des satellites sont guidés dans l’espace par un système belge

Mais revenons en arrière un instant. Comment les élucubrations de deux jeunes diplômés sont-elles passées de l’idée à la réalité ? On s’en doute, explique Julien Tallineau, le chemin n’a pas été de tout repos. "Nous avions un job dans deux sociétés différentes, Julien à Safran Aero Boosters et moi à QinetiQ Space à Anvers. On a alors commencé à bricoler en dehors de nos heures de boulot, dans le garage et avec les outils de nos parents et on a créé nos premiers prototypes qui ne ressemblaient à rien. Après deux ans d’essais, on a franchi le cap en 2019, on a créé une boîte, Veoware Space, et on a été présenté notre projet à l’Agence spatiale européenne (ESA) et honnêtement, même s’il a fallu les convaincre, c’est grâce à eux que tout a vraiment démarré. Avec le contrat passé avec eux, on a pu recruter notre premier employé et peaufiner notre produit. On est ensuite allé démarcher des clients potentiels, on prenait l’avion, on s’incrustait dans les salles d’attente jusqu’au moment où quelqu’un acceptait qu’on lui présente notre projet. On est aussi allé assister à des conférences aux Etats-Unis pour récolter du feedback et cela a payé puisque l’ESA nous a signé un deuxième contrat, qu’on a recruté de nouveaux employés et que les premiers investissements privés ont misé de l’argent sur notre projet. Tout cela a abouti au lancement de vendredi."