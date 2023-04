Quand des ruptures accouchent de ''break up song'' rock’n’roll !

Quand on vit la fin d’une relation et le déchirement intérieur qui va avec, on a besoin d’écouter des morceaux hypertristes… Ces morceaux qui viennent expier, exorciser notre douleur, on pleure tout notre saoul jusqu’à ce qu’il n’y ait plus la moindre larme en nous. On les écoute en se disant "cette chanson, c’est exactement ce que je ressens tu vois, j’ai l’impression qu’elle a été écrite pour moi". Quand tout s’arrête, il ne reste que tristesse, amertume, colère, désespoir, l’étincelle de l’inspiration est encore plus forte ; le feu ardent du chagrin appelle à l’écriture. Idées noires et créativité sans limites, les chansons tristes pansent nos blessures. Qui n’a jamais écouté une "break up song" sans verser une larme? Ces titres sont d’une puissance émotionnelle intense inégalable et c’est impossible d’y résister. Que l’on soit star ou quidam, une rupture amoureuse, ça fait mal ! Soit on tombe au fond du trou, soit on transforme ce qu’on ressent en quelque chose de grandiose, de curatif, de créatif, de thérapeutique. Les musiciens trouvent un peu de réconfort en mettant ces sentiments au profit d’un bon morceau.