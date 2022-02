Quand des ours polaires s’installent chez vous, ou presque

" La nature vous envoie toujours quelque chose quand vous vous y attendez le moins. Lorsque nous sommes passés par l’île de Kolioutchine, près de la côte nord du Tchoukotka, nous avons vu des mouvements à travers les fenêtres des maisons abandonnées. Et quand nous nous sommes approchés, nous avons aperçu les ours ! Jamais auparavant on n’en avait vu dans ces bâtiments, c’était donc une situation unique dans une vie ", a indiqué Dimitry Kokh à My Modern Met.

Dimitry Kokh espère que ses photos obligeront les autorités à lancer un grand nettoyage des deux millions de barils vides qui ont été abandonnés dans l’Arctique.

Ces images sont désormais diffusées dans le monde entier.