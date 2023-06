Quand des musiciens imaginent des instruments semblant sortir de Jurassic Park

Parmi les autres instruments "d’un autre temps", inventés pour les besoins de la bande original, on retrouve également un "violon Raptor", fabriqué à partir d’un os de fémur de cerf et de bois de taureau, un "violoncelle Hadro", fabriqué à partir d’un os de fémur d’orignal et d’un quart de violoncelle ou encore un "Fat Rex", construit à partir d’un tambour sur cadre, d’une touche de violoncelle et d’un crâne de T-Rex personnalisé imprimé en 3D et enfin un xylophone en bois pétrifié, fabriqué à partir d’un corps de xylophone en jouet et de dalles de pierre en bois pétrifié vieilles de 200 millions d’années.