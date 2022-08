Quand des manuscrits révèlent les recettes peu ragoûtantes des remèdes du Moyen-Âge

Harry Potter et ses potions magiques n’ont rien inventé. Durant l’époque médiévale, on soignait petits bobos et maladies graves avec une série d’ingrédients dignes des tambouilles les plus affreuses. Si on connaissait déjà les bienfaits de certaines plantes et herbes aromatiques, comme la sauge, le romarin, le thym, le laurier, la menthe ou la consoude, on retrouvait aussi dans les recettes des choses plus étonnantes : excréments de pigeon, poumon de renard ou graisse d’anguille.