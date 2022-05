Quand des ingénieurs agronomes veulent sauver la planète en désertant leur métier

C’est une vidéo qui est devenue virale. On m’en a parlé cette semaine à plusieurs reprises sur le ton du "tu ne trouves pas que ces jeunes ont raison ? Qu’ils ont du courage de dire ce qu’ils ont dit ?" Sauver la planète en désertant son métier ?

Des jeunes diplômés d’une école d’ingénieurs agronomes à Paris ont profité de la cérémonie de remise de leurs diplômes pour critiquer l’impact de l’agro-industrie sur l’environnement et pour appeler leurs autres camarades à déserter les métiers auxquels ils ont été formés. Vous avez bien lu, ils appellent à la désertion de jobs qu’ils considèrent comme destructeurs de la planète. La vidéo est devenue virale et même en Belgique, du moins côté francophone, on en a beaucoup parlé. Les uns pour dire que ces étudiants sont des enfants gâtés et les autres pour dire qu’ils sont formidables et que toute personne qui dira encore que le niveau des jeunes est en baisse ne peut être qu’un idiot…